السبت 2026-02-07 02:28 م

"اليونيسف": أطفال غزة يرزحون تحت وطأة الغارات الجوية ويعانون انهيارا شاملا

"اليونيسف": أطفال غزة يرزحون تحت وطأة الغارات الجوية ويعانون انهيارا شاملا
"اليونيسف": أطفال غزة يرزحون تحت وطأة الغارات الجوية ويعانون انهيارا شاملا
 
السبت، 07-02-2026 11:36 ص
الوكيل الإخباري-  أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بيانا صادما، السبت، بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في كل من قطاع غزة والسودان، محذرة من أن الوضع ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال.اضافة اعلان


وأكدت المنظمة، أن أطفال غزة لا يزالون يرزحون تحت وطأة الغارات الجوية، ويعانون من الانهيار الشامل في منظومات الصحة والمياه والتعليم، مما يجعل البقاء على قيد الحياة تحديا يوميا.

وتعكس هذه التقارير حجم الفشل الدولي في حماية الفئات الأكثر ضعفا في مناطق النزاع، حيث يجتمع القصف والجوع والأوبئة لتشكيل بيئة طاردة للحياة.

وجددت "اليونيسف" دعوتها لوقف الأعمال العدائية، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة قبل فوات الأوان في تلك المناطق المنكوبة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,027 والإصابات إلى 171,651 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,027 والإصابات إلى 171,651 منذ بدء العدوان

اعتداءات على الشاحنات الأردنية في الرقة تثير استنكارًا واسعًا

أخبار محلية اعتداءات على الشاحنات الأردنية في الرقة تثير استنكارًا واسعًا

الآلاف في إسلام آباد يشيّعون 31 قتيلًا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد

عربي ودولي الآلاف في إسلام آباد يشيّعون 31 قتيلًا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقد منتدى المدفوعات الرقمية

أخبار محلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقد منتدى المدفوعات الرقمية

إنقاذ بلوغر مصرية حاولت الانتحار في بث مباشر

فن ومشاهير إنقاذ بلوغر مصرية حاولت الانتحار في بث مباشر على فيسبوك

وزير التربية: ذكرى الوفاء والبيعة محطة وطنية نؤكد فيها اتصالنا بتاريخنا وثقتنا بمستقبلنا

أخبار محلية وزير التربية: ذكرى الوفاء والبيعة محطة وطنية نؤكد فيها اتصالنا بتاريخنا وثقتنا بمستقبلنا

القاضي بذكرى الوفاء والبيعة: نقف أكثر قوة بقيادة الملك ونحرص دوماً على خدمة المواطنين

شؤون برلمانية القاضي بذكرى الوفاء والبيعة: نقف أكثر قوة بقيادة الملك ونحرص دوماً على خدمة المواطنين

مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل صادمة لاعتداء يائير نتنياهو على والده

فلسطين مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل صادمة لاعتداء يائير نتنياهو على والده



 






الأكثر مشاهدة