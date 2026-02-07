"اليونيسف": أطفال غزة يرزحون تحت وطأة الغارات الجوية ويعانون انهيارا شاملا

11:36 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بيانا صادما، السبت، بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في كل من قطاع غزة والسودان، محذرة من أن الوضع ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال.





وأكدت المنظمة، أن أطفال غزة لا يزالون يرزحون تحت وطأة الغارات الجوية، ويعانون من الانهيار الشامل في منظومات الصحة والمياه والتعليم، مما يجعل البقاء على قيد الحياة تحديا يوميا.



وتعكس هذه التقارير حجم الفشل الدولي في حماية الفئات الأكثر ضعفا في مناطق النزاع، حيث يجتمع القصف والجوع والأوبئة لتشكيل بيئة طاردة للحياة.



وجددت "اليونيسف" دعوتها لوقف الأعمال العدائية، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة قبل فوات الأوان في تلك المناطق المنكوبة.





