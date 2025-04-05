اليونيسف: أكثر من مليون طفل بالقطاع حرموا من المساعدات

الوكيل الإخباري- افادت منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسف) ان أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر.

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واضافت ان "استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال".



وبينت ان الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية له عواقب كارثية على مليون طفل في قطاع غزة.