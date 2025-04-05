اليونيسف: أكثر من مليون طفل بالقطاع حرموا من المساعدات

واضافت ان "استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال".
وبينت ان الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية له عواقب كارثية على مليون طفل في قطاع غزة.
وتابعت ان استمرار منع المساعدات سيفاقم حالات سوء التغذية والأمراض ويزيد وفيات الأطفال في قطاع غزة.
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