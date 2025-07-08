اليونيسف: كل دقيقة مهمة لإنقاذ الأرواح بقطاع غزة

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الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن آلاف الرضّع الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على الغذاء اللازم ويواجهون خطر الموت، مؤكدة أن "كل دقيقة مهمة لإنقاذ الأرواح". اضافة اعلان





جاء ذلك في منشور للمديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، الاثنين، عبر حسابها على منصة "إكس"، تطرقت فيه إلى الوضع الكارثي في القطاع.



وأشارت راسل إلى أن "العديد من الأمهات الفلسطينيات إما قُتلن بالغارات الإسرائيلية أو لا يستطعن إرضاع أطفالهن بسبب الجوع الشديد" الناجم عن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.



ولفتت إلى أن العديد من الرُضع معرضون لخطر الوفاة أو التعرض لمشكلات صحية دائمة لهذه الأسباب.



ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، تغلق إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات والمساعدات الإغاثية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.