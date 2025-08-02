اليونيسيف: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان، في إحاطة إعلامية حول رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، إن أطفال غزة يموتون بمعدل "غير مسبوق"، وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم.
وأضاف: "نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون".
وبعد زيارته الرابعة إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023، قال المسؤول الأممي: "تشاهدون الصور في الأخبار، وتعرفون ما حدث، لكن الأمر أصعب بكثير عندما تكونوا هناك، فعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوه العائلات والأطفال".
وأكد شيبان أن "استشهاد أكثر من 18 ألف طفل في غزة منذ بداية الحرب".
وأردف: "تواجه غزة الآن خطرًا داهمًا يتمثل في المجاعة، واحد من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أيامًا دون طعام، وقد تجاوز مؤشر سوء التغذية عتبة المجاعة، حيث تجاوز معدل سوء التغذية الحاد العالمي الآن 16.5%".
وتابع شيبان: "اليوم، أكثر من 320 ألف طفل صغير معرض لخطر سوء التغذية الحاد".
وشدد على أن ما يحدث على الأرض في غزة "غير إنساني"، وما يحتاجه الأطفال من جميع الفئات هو وقف إطلاق نار مستدام، ومسار سياسي للمضي قدمًا.
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