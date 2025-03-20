اليونيسيف: استشهاد أكثر من 200 طفل في الغارات الأخيرة على غزة

وبينت ان آلاف السكان يتنقلون باستمرار من منطقة لأخرى في ظروف جوية قاسية.
وأضافت ان مستشفيات قطاع غزة عاجزة عن معالجة الكارثة الناجمة عن القصف المتواصل.
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