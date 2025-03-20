اليونيسيف: استشهاد أكثر من 200 طفل في الغارات الأخيرة على غزة

الوكيل الإخباري- اكدت المتحدثة باسم اليونيسيف في غزة للجزيرة استشهاد أكثر من 200 طفل في موجة الغارات الأخيرة وهذا رقم صادم.

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وبينت ان آلاف السكان يتنقلون باستمرار من منطقة لأخرى في ظروف جوية قاسية.