اليونيسيف: استشهاد 322 طفلاً في قطاع غزة خلال 10 أيام

وأفادت اليونيسيف في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن انهيار وقف إطلاق النار واستئناف القصف العنيف والعمليات البرية في قطاع غزة تسببا باستشهاد ما لا يقل عن 322 طفلا وإصابة 609 آخرين بجروح، أي بمعدل أكثر من مئة طفل يومياً خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وقالت المنظمة، إن "معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو مساكن متضررة"، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تشمل الأطفال الذين استشهدوا أو جرحوا في الغارة على قسم الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس، جنوبي القطاع.
وذكرت رئيسة اليونيسيف كاثرين راسل في البيان، أن "وقف إطلاق النار كان يوفر شبكة أمان كان أطفال غزة بحاجة يائسة إليها".
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