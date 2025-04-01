اليونيسيف: استشهاد 322 طفلاً في قطاع غزة خلال 10 أيام

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مساء الإثنين، عن استشهاد 322 طفلاً خلال عشرة أيام في قطاع غزة، منذ استئناف إسرائيل القصف بعد هدنة مع حركة حماس استمرت شهرين.

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وأفادت اليونيسيف في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن انهيار وقف إطلاق النار واستئناف القصف العنيف والعمليات البرية في قطاع غزة تسببا باستشهاد ما لا يقل عن 322 طفلا وإصابة 609 آخرين بجروح، أي بمعدل أكثر من مئة طفل يومياً خلال الأيام العشرة الأخيرة.



وقالت المنظمة، إن "معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو مساكن متضررة"، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تشمل الأطفال الذين استشهدوا أو جرحوا في الغارة على قسم الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس، جنوبي القطاع.