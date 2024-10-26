 
السبت 2024-10-26 10:59 ص
 

"اليونيسيف": الإجلاء الطبي من غزة يتراجع إلى 22 طفلا شهريا

منظمة الأمم المتحدة "يونيسف"
منظمة الأمم المتحدة "يونيسف"
السبت، 26-10-2024 09:58 ص
الوكيل الإخباري-  قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن معدل إجلاء الأطفال من قطاع غزة لأسباب طبية تراجع من 296 إلى 22 طفلا شهريا، وذلك عقب سيطرة إسرائيل على بوابة رفح الحدودية في 7 مايو/ أيار الماضي.اضافة اعلان


وقال المتحدث بإسم المنظمة الأممية جيمس إلدر، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، يوم أمس، "إن معدل إجلاء الأطفال من غزة في الوقت الحالي، يبلغ أقل من طفل واحد يوميا."

وأضاف: "إذا استمرت هذه الوتيرة البطيئة القاتلة، فإن إجلاء 2500 طفل بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة سيستغرق أكثر من 7 سنوات".

وأكد المسؤول الأممي أن الأطفال في غزة لا يموتون بسبب القنابل والرصاص فقط، بل أيضا بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وفا
 
gnews

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