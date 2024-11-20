اليونيسيف: الماء والغذاء أصبحا حلما لأطفال غزة

وأضاف ان مستقبل جيل كامل من الأطفال بقطاع غزة أصبح في خطر وكل دول العالم تقع عليها مسؤولية حماية الأطفال في قطاع غزة.
وبين أن الماء والغذاء أصبحا حلما بالنسبة للأطفال في قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
حماس: ندين استعمال واشنطن الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار
-
8 شهداء بينهم 4 أطفال في مواصي خان يونس
-
الأونروا: غزة أصبحت مقبرة للأطفال
-
الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ 45 في سجون الاحتلال
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,985 منذ بدء العدوان
-
الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
-
بعد الاستيلاء عليها: مستعمرون يؤهلون نبع مياه في أغوار فلسطين
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة قائد كتيبة شمال قطاع غزة