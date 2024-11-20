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اليونيسيف: الماء والغذاء أصبحا حلما لأطفال غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 20-11-2024 08:13 م

الوكيل الإخباري-  قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسيف سليم عويس ان الطفل في غزة لا يحصل على أبسط حقوقه.

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وأضاف ان مستقبل جيل كامل من الأطفال بقطاع غزة أصبح في خطر وكل دول العالم تقع عليها مسؤولية حماية الأطفال في قطاع غزة.


وبين أن الماء والغذاء أصبحا حلما بالنسبة للأطفال في قطاع غزة.

 
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