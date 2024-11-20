اليونيسيف: الماء والغذاء أصبحا حلما لأطفال غزة

الوكيل الإخباري- قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسيف سليم عويس ان الطفل في غزة لا يحصل على أبسط حقوقه.

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وأضاف ان مستقبل جيل كامل من الأطفال بقطاع غزة أصبح في خطر وكل دول العالم تقع عليها مسؤولية حماية الأطفال في قطاع غزة.