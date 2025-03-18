اليونيسيف: نشعر بقلق بالغ على أطفال غزة بعد الغارات الإسرائيلية

ووفقا لـ(فرانس برس)، قالت المتحدثة باسم اليونيسف روزاليا بولين، إن"هناك أكثر من مليون طفل في غزة وهم من يعانون في شكل اكبر من تبعات هذه الحرب"، مشيرة إلى أن الليلة الماضية كانت "صعبة ومرهقة" في جنوب القطاع حيث تتواجد.
وأضافت بأنها "تشعر بقلق عميق لأن حياة الأطفال مهددة على أكثر من صعيد".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية الإسرائيلي: مستمرون بالهجوم على غزة
-
روسيا تطالب إسرائيل بالعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
-
73% من شهداء قطاع غزة من الأطفال والنساء
-
منظمة التعاون الإسلامي تدين استئناف عدوان الاحتلال على غزة
-
"الأورومتوسطي": الصمت الدولي منح إسرائيل تفويضا للإبادة بغزة
-
استشهاد أسير فلسطيني محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال
-
استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس (أبو حمزة)
-
غوتيريش يشعر بالصدمة بسبب استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة