اليونيسيف: نشعر بقلق بالغ على أطفال غزة بعد الغارات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، أنها "تشعر بقلق بالغ" على أطفال غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية ليلا على القطاع، والتي كانت الأكثر عنفا منذ بدء الهدنة.

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ووفقا لـ(فرانس برس)، قالت المتحدثة باسم اليونيسف روزاليا بولين، إن"هناك أكثر من مليون طفل في غزة وهم من يعانون في شكل اكبر من تبعات هذه الحرب"، مشيرة إلى أن الليلة الماضية كانت "صعبة ومرهقة" في جنوب القطاع حيث تتواجد.