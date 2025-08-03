اليونيسيف: واحد من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياما دون طعام

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الوكيل الإخباري- قال تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف إن هناك مؤشرات واضحة على أن الوضع الإنساني في غزة قد دخل ما بعد عتبة المجاعة، مشيرا إلى أن واحدا من كل 3 أشخاص في القطاع يقضي أياما كاملة من دون طعام. اضافة اعلان

