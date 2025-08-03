الأحد 2025-08-03 02:47 م
 

اليونيسيف: واحد من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياما دون طعام

طفل شهيد بغارات إسرائيلية
طفل شهيد بغارات إسرائيلية في غزة
 
الأحد، 03-08-2025 08:55 ص
الوكيل الإخباري-   قال تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف إن هناك مؤشرات واضحة على أن الوضع الإنساني في غزة قد دخل ما بعد عتبة المجاعة، مشيرا إلى أن واحدا من كل 3 أشخاص في القطاع يقضي أياما كاملة من دون طعام. اضافة اعلان
 
 
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