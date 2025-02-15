انتشار لحماس بغزة .. وإسرائيل "سنتسلم الأسرى من موقع واحد"

كما أقيمت منصة في موقع التسليم، زينت بيافطات كتب عليها بالعبرية والإنجليزية، فضلا عن صور لقائد القسام محمد الضيف، الذي اغتالته إسرائيل في أغسطس 2024، فضلا عن يحيى السنوار زعيم حماس الذي استشهد بجنوب غزة أيضا في أكتوبر 2024.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه سيتم "استقبال الرهائن الـ 3 من موقع واحد جنوبي القطاع".
وستفرج حماس عن كل من الإسرائيليين يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبنوف بعد أن ساعد وسطاء مصريون وقطريون في تجنب أزمة هددت بانهيار الهدنة الهشة التي أوقفت القتال منذ ما يقرب من شهر.
وكان ألقي القبض على ديكل حن، وهو أميركي إسرائيلي، وتروبنوف، وهو روسي إسرائيلي، وهورن، الذي أسر مع شقيقه إيتان أيضا، في مستوطنة نير عوز، أحد التجمعات السكنية الإسرائيلية بغلاف غزة الذي اجتاحه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر 2023.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم إذنا ويشدد من إجراءاته العسكرية بالخليل
-
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله
-
ضمن الدفعة السادسة .. إسرائيل تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين
-
الأمم المتحدة: استعدادات لإعادة فتح 12 مدرسة في غزة
-
هدية باهظة الثمن من المقاومة لأحد الأسرى.. تعرف عليها
-
الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من بلدة اليامون غرب جنين
-
الاحتلال يعتقل الدكتور أبو صفية وفقا لقانون "المقاتل غير الشرعي"
-
استعدادات في غزة لبدء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين