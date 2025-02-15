 
السبت 2025-02-15 01:31 م
 

انتشار لحماس بغزة .. وإسرائيل "سنتسلم الأسرى من موقع واحد"

الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت
الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت
السبت، 15-02-2025 09:47 ص
الوكيل الإخباري-   في ظل الاستعدادات لبدء تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين اليوم السبت، انتشر عناصر من كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) وحركة الجهاد في مدينة خان يونس.اضافة اعلان


كما أقيمت منصة في موقع التسليم، زينت بيافطات كتب عليها بالعبرية والإنجليزية، فضلا عن صور لقائد القسام محمد الضيف، الذي اغتالته إسرائيل في أغسطس 2024، فضلا عن يحيى السنوار زعيم حماس الذي استشهد بجنوب غزة أيضا في أكتوبر 2024.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه سيتم "استقبال الرهائن الـ 3 من موقع واحد جنوبي القطاع".

وستفرج حماس عن كل من الإسرائيليين يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبنوف بعد أن ساعد وسطاء مصريون وقطريون في تجنب أزمة هددت بانهيار الهدنة الهشة التي أوقفت القتال منذ ما يقرب من شهر.

وكان ألقي القبض على ديكل حن، وهو أميركي إسرائيلي، وتروبنوف، وهو روسي إسرائيلي، وهورن، الذي أسر مع شقيقه إيتان أيضا، في مستوطنة نير عوز، أحد التجمعات السكنية الإسرائيلية بغلاف غزة الذي اجتاحه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر 2023.

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