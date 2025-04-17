انتشال أكثر من 15 شهيدا بعد قصف الاحتلال لخان يونس

وبين الدفاع المدني في قطاع غزة انه أدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام واحتراق الجثامين والمصابين.
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