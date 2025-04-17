الخميس 2025-04-17 02:03 ص
 

انتشال أكثر من 15 شهيدا بعد قصف الاحتلال لخان يونس

غزة
غزة
 
الخميس، 17-04-2025 01:44 ص

الوكيل الإخباري-   اكد الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال أكثر من 15 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال في استهداف الاحتلال خيام النازحين بمواصي خان يونس.

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وبين الدفاع المدني في قطاع غزة انه أدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام واحتراق الجثامين والمصابين.

 
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