انتشال جثامين شهداء من مستشفى الشفاء بغزة

الوكيل الإخباري- رصدت وسائل نقل جثامين شهداء من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، ضمن الجهود الرامية لإعادة تشغيل بعض الأقسام بالمستشفى في حضور فرق من الدفاع المدني والإسعاف وبعض أهالي القطاع.

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