انتشال جثامين شهداء من مستشفى الشفاء بغزة

وأفادت بأنه جرى انتشال جثامين مجهولة لبعض الشهداء، كانت قد دفنت في ساحة المستشفى بمقابر جماعية، لنقلها وتشييعها ودفنها في مقابر رسمية.
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