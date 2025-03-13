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انتشال جثامين شهداء من مستشفى الشفاء بغزة

ه
أرشيفية
 
الخميس، 13-03-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري- رصدت وسائل نقل جثامين شهداء من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، ضمن الجهود الرامية لإعادة تشغيل بعض الأقسام بالمستشفى في حضور فرق من الدفاع المدني والإسعاف وبعض أهالي القطاع.

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وأفادت بأنه جرى انتشال جثامين مجهولة لبعض الشهداء، كانت قد دفنت في ساحة المستشفى بمقابر جماعية، لنقلها وتشييعها ودفنها في مقابر رسمية.

 
 
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