انتشال جثامين 3 شهداء من طالبي المساعدات قرب نتساريم

من جهته، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي على شقة سكنية قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة.
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