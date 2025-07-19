انتشال جثامين 3 شهداء من طالبي المساعدات قرب نتساريم

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الوكيل الإخباري- أكد مصدر في مستشفى الشفاء انتشال جثامين 3 شهداء من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة. اضافة اعلان





من جهته، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي على شقة سكنية قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة.