انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة

الوكيل الإخباري- انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم الاثنين، جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق، من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة.

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