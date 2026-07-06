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انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة

"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة
غزة
 
الإثنين، 06-07-2026 04:32 م

الوكيل الإخباري-   انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم الاثنين، جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق، من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة.

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وأوضحت الطواقم، أنها انتشلت 8 جثامين ورفات شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الصفدي في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، مشيرة إلى مواصلة البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل لعائلة جاد الله في المنطقة ذاتها.

 
 


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"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة

فلسطين انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة



 
 






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