انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة

وأوضحت الطواقم، أنها انتشلت 8 جثامين ورفات شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الصفدي في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، مشيرة إلى مواصلة البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل لعائلة جاد الله في المنطقة ذاتها.
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