انتشال 20 جثمانًا من عيادة الشيخ رضوان بعد نَبش القبور خلال التوغل الإسرائيلي

وأوضحت الطواقم أنها تمكنت من الوصول إلى المكان بعد انسحاب قوات الاحتلال، حيث عُثر على الجثامين مدفونة بشكل عشوائي داخل محيط العيادة، إثر عمليات التجريف والتخريب التي نفذتها الآليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تواصل البحث عن مزيد من المفقودين في المنطقة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه التوغل الأخير.
وصباح اليوم، انتشلت طواقم الإنقاذ شهيدَيْن من تحت أنقاض منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 242 شهيدًا و622 مصابًا، ما يرفع حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 إلى 69,179 شهيدًا، و170,693 مصابًا.
وفا
