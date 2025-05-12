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انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد إعلان حماس الإفراج عن جندي أميركي

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أرشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 07:22 ص

الوكيل الإخباري- تلاحقت ردود الفعل الإسرائيلية على خبر المفاوضات المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والولايات المتحدة، خاصة بعد أن أعلنت الحركة عزمها الإفراج عن الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

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فقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عائلات أسرى بغزة قولهم، إنه اتضح أن لا علاقة لحكومة إسرائيل بإعادة مخطوفيها.


وأكدت العائلات، أن الحرب لن تعيد المخطوفين، وعلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب وإعادة جميع المخطوفين.


في السياق نفسه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، إن الأنباء عن تلك المفاوضات تعكس فشلا سياسيا فادحا لحكومة إسرائيل ومن على رأسها.


واعتبر لبيد أن إطلاق سراح المواطن الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر يجب أن يكون بداية لصفقة شاملة تعيد جميع المختطفين.


أما زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان فصرح بأن نتنياهو تخلى فعليا عن المختطفين وتركهم لرحمة قوى أجنبية، ولذلك يجب إعادة الجميع الآن.


من جانبه، قال زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس، إن الوقت حان ليتحمل رئيس الحكومة مسؤولية إعادة المختطفين جميعا وينفذها فعليا.

 
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