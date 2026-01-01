انتقادات دولية لحظر إسرائيل منظمات إنسانية بفلسطين

وتواجه 37 منظمة إنسانية تهديدا بحظر الأنشطة في قطاع غزة اعتبارا من اليوم الخميس، إذا لم تكن قد تقدمت للسلطات الإسرائيلية بأسماء موظفيها الفلسطينيين بحلول منتصف ليل أمس.
وتضمّ هذه المنظمات جهات فاعلة رئيسية في القطاع، منها "أطباء بلا حدود"، والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير، ومنظمة "وورلد فيجن"، وأوكسفام.
