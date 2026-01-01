الخميس 2026-01-01 02:02 م

انتقادات دولية لحظر إسرائيل منظمات إنسانية بفلسطين

غزة
الخميس، 01-01-2026 12:23 م
الوكيل الإخباري-   طالبت منظمات أممية ودولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قراراتها المتعلقة بمنظمات العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، التي من شأنها وقف أنشطتها بالكامل.اضافة اعلان


وتواجه 37 منظمة إنسانية تهديدا بحظر الأنشطة في قطاع غزة اعتبارا من اليوم الخميس، إذا لم تكن قد تقدمت للسلطات الإسرائيلية بأسماء موظفيها الفلسطينيين بحلول منتصف ليل أمس.

وتضمّ هذه المنظمات جهات فاعلة رئيسية في القطاع، منها "أطباء بلا حدود"، والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير، ومنظمة "وورلد فيجن"، وأوكسفام.
 
 


