انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته

الوكيل الإخباري- انتهت اليوم الأربعاء، مرحلة إدلاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته في محاكمته التي استمرت سنة ونصف السنة، وعُقدت خلالها 98 جلسة، شملت استجوابه من جانب محاميه عَميت حدد، واستجوابا مضادا من جانب النيابة العامة.

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