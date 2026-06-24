الأربعاء 2026-06-24 02:39 م

انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الأربعاء، 24-06-2026 02:16 م

الوكيل الإخباري-   انتهت اليوم الأربعاء، مرحلة إدلاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته في محاكمته التي استمرت سنة ونصف السنة، وعُقدت خلالها 98 جلسة، شملت استجوابه من جانب محاميه عَميت حدد، واستجوابا مضادا من جانب النيابة العامة.

اضافة اعلان

 

ونقلا عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ستشمل المرحلة المقبلة من محاكمته استدعاء شهود، وقد استغرق الاستماع إلى شهادته فترة غير مسبوقة في تاريخ القضايا الجنائية، فقد تم استدعاؤه للإدلاء في المرة الأولى في 10 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، لكن الإجراءات القضائية ضده مستمرة منذ ستة أعوام، علما أنه انقضت عشرة أعوام تقريبا منذ بدء التحقيق في الملف 2000، ويواجه اتهامات جنائية في الملفين 1000 و4000، وهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

أخبار محلية المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

خسارة الأردن أمام الجزائر أنهت حظوظه في التأهل للدور الثاني في كأس العالم

كأس العالم لماذا ودعت الأردن المونديال وبقي العراق رغم هزيمتين؟

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

ترند حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته إثر حادث

فلسطين تحت مظلة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. 5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة ضمن "الفارس الشهم 3" حاملة الغذاء ومستلزمات الإيواء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته

البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

أخبار محلية البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تستضيف اليوم البحثي الأردني الأوروبي

بصث

فن ومشاهير سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة السادسة



 
 






الأكثر مشاهدة

 