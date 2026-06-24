انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته

الوكيل الإخباري-
انتهت اليوم الأربعاء، مرحلة إدلاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته في محاكمته التي استمرت سنة ونصف السنة، وعُقدت خلالها 98 جلسة، شملت استجوابه من جانب محاميه عَميت حدد، واستجوابا مضادا من جانب النيابة العامة.
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ونقلا عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ستشمل المرحلة المقبلة من محاكمته استدعاء شهود، وقد استغرق الاستماع إلى شهادته فترة غير مسبوقة في تاريخ القضايا الجنائية، فقد تم استدعاؤه للإدلاء في المرة الأولى في 10 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، لكن الإجراءات القضائية ضده مستمرة منذ ستة أعوام، علما أنه انقضت عشرة أعوام تقريبا منذ بدء التحقيق في الملف 2000، ويواجه اتهامات جنائية في الملفين 1000 و4000، وهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.