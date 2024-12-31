انتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى إلى جريمة حرب

وأشار المركز الى إجبار المعتقلين على خلع ملابسهم بالكامل والاعتداء عليهم بالضرب، وإجبارهم على الجلوس فوق حصى مدببة تحت أشعة الشمس الحارقة أو في البرد القارص واستخدام التعذيب الجسدي المفضي للموت أثناء التحقيق ، كالشبح وخلع الأظافر، وإطلاق الكلاب على المعتقلين والحرمان من النوم، لافتا الى أن التعديلات التشريعية التي أقرت بعد أيام من السابع من تشرين الأول وقانون "المقاتل غير الشرعي" شكلت غطاءً قانونياً لكل الانتهاكات التي تُرتكب بحق المعتقلين، وأطلقت يد جهاز الأمن ليُمارس ما يشاء من أفعال بعيداً عن رقابة القضاء.
ويؤكد المركز أن الانتهاكات الجسيمة الواردة في المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى صور الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين تلك الجريمة، ولا سيما القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، داعيا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات حوادث الوفاة خلال عمليات التحقيق أو في المعتقلات.
كما دعا الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي إلى تبني تدابير جديدة لإعمال قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإلزام دولة الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الأمطار الغزيرة تغرق مئات الخيام بمناطق متفرقة من قطاع غزة
-
بعد كمين بيت حانون .. هذه حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة
-
تفاصيل إضافية عن عملية المقاومة في بيت حانون
-
يديعوت أحرونوت: حماس استعادت قدراتها بمناطقَ وسط غزة
-
إطلاق صاروخين من شمال غزة
-
القسام: أجهزنا على 5 جنود في عملية مركبة بجباليا
-
نجل مدير مستشفى كمال عدوان: لا نعلم مصير والدي
-
الصليب الأحمر: تدمير النظام الصحي شمال غزة يعرّض المدنيين لخطر جسيم