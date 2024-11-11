انتهاك للخصوصية وتعذيب نفسي للمعتقلات في سجن الدامون

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الوكيل الإخباري- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأن المعتقلات في سجن الدامون، يتعرضن لجملة من الاعتداءات والعقوبات، إذ يتم انتهاك خصوصيتهن واستهداف نفسياتهن، من خلال جملة من السياسات والإجراءات الصعبة. اضافة اعلان





ونقلت محامية الهيئة التي زارت السجن مؤخرا، أن الظروف الحياتية والصحية سيئة، حيث الاحتجاز داخل الغرف (23 ساعة يوميا)، والفورة عبارة عن ساعة واحدة فقط ومن ضمنها استخدام الدوشات للاستحمام والاغتسال، والطعام سيئ وقذر، وهناك نقص كبير في الأغطية والملابس، كما تشهد الغرف اكتظاظا كبيرا، حيث تُحتجز في الغرفة الواحدة (11 معتقلة)، إلى جانب الحرمان من الفحوصات الطبية والأدوية والعلاجات.



