انتهاك للخصوصية وتعذيب نفسي للمعتقلات في سجن الدامون

ونقلت محامية الهيئة التي زارت السجن مؤخرا، أن الظروف الحياتية والصحية سيئة، حيث الاحتجاز داخل الغرف (23 ساعة يوميا)، والفورة عبارة عن ساعة واحدة فقط ومن ضمنها استخدام الدوشات للاستحمام والاغتسال، والطعام سيئ وقذر، وهناك نقص كبير في الأغطية والملابس، كما تشهد الغرف اكتظاظا كبيرا، حيث تُحتجز في الغرفة الواحدة (11 معتقلة)، إلى جانب الحرمان من الفحوصات الطبية والأدوية والعلاجات.
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