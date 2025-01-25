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انخفاض كبير في عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة الجمعة

شاحنات مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر
شاحنات مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر
السبت، 25-01-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأيام الستة الماضية منذ بدء وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، لكنها أشارت إلى انخفاض كبير في عدد الشاحنات التي دخلت أمس الجمعة.اضافة اعلان


وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 339 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الفلسطيني يوم الجمعة، وفقًا لمعلومات تلقاها من السلطات الإسرائيلية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي قطر ومصر والولايات المتحدة.

وكانت 630 شاحنة قد دخلت قطاع غزة يوم الأحد، و915 يوم الاثنين، و897 يوم الثلاثاء، و808 يوم الأربعاء، و653 يوم الخميس الماضي.

ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر 6 أسابيع، منها 50 شاحنة محملة بالوقود. ومن المفترض أن يتوجه نصف هذه الشاحنات إلى شمال غزة، حيث حذر خبراء من حدوث مجاعة وشيكة.

وعندما سُئلت عن سبب الانخفاض الكبير في عدد الشاحنات يوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، إن "المنظمة الدولية وشركاءها في المجال الإنساني يعملون بأقصى سرعة ممكنة لإرسال وتوزيع هذا الحجم الكبير من المساعدات إلى نحو 2.1 مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع المدمر".

ولم تذكر أي تفاصيل أخرى. وكانت حكومة غزة قد اتهمت سابقًا إسرائيل بوضع عراقيل أدت إلى نقص عدد شاحنات المساعدات.

من جهته، أكد مصدر حكومي في غزة أن الأوضاع الإنسانية في شمال القطاع "ما زالت بحاجة إلى دعم فوري وشامل لتوفير الوقود والمواد الأساسية لإغاثة المتضررين من حرب الإبادة الإسرائيلية".

وشدد المصدر على "أهمية تسريع وصول الشاحنات المتبقية لتلبية احتياجات السكان العاجلة".

في المقابل، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في الخارجية البريطانية، أنيليز دودز، إن "وقف إطلاق النار في غزة يتيح إدخال مزيد من المساعدات إليها، لكن واحدة من الوكالات الحيوية، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تواجه خطر الانهيار الأسبوع المقبل".

وأضافت دودز أن أطفال الأراضي الفلسطينية المحتلة يحصلون على الرعاية الصحية والتعليم بفضل الأونروا، وأنه يجب تمكين الوكالة من العمل، خاصة في ظل الظروف الحالية.

الجزيرة
 
gnews

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