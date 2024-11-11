اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع جنوب شرق بيت لحم

وأفادت مصادر أمنية، بأن المواجهات تركزت على المدخل الشمالي للبلدة في محيط المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون التبليغ عن إصابات.
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