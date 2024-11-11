اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع جنوب شرق بيت لحم

12:30 م

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الوكيل الإخباري- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. اضافة اعلان





وأفادت مصادر أمنية، بأن المواجهات تركزت على المدخل الشمالي للبلدة في محيط المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون التبليغ عن إصابات.



