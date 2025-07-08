انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أقسام في مجمع الشفاء

11:53 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة بغزة انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أقسام في مجمع الشفاء نتيجة النقص الحاد في إمدادات الوقود. اضافة اعلان





وقال مدير المجمع محمد أبو سلمية "نحن أمام ساعات حرجة إن لم يدخل الوقود إلى المستشفيات".