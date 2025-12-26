الجمعة 2025-12-26 11:58 ص

انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات بسبب نفاد الوقود

مبنى مستشفى العودة في غزة
مبنى مستشفى العودة في غزة
الجمعة، 26-12-2025 09:21 ص
الوكيل الإخباري-   انقطعت الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة، مساء الخميس، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، بعد عدم سماح جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى لتعطيل خدمات الطاقة في المستشفى.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية في المستشفى، بأن المولدات توقفت عن العمل بالكامل بعد استهلاك آخر كميات الوقود المتاحة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أقسام المستشفى باستثناء الخدمات التي تعتمد على بطاريات احتياطية محدودة، في وقت تتزايد فيه احتياجات المرضى الوافدين وذوي الحالات الحرجة.

وأكدت إدارة المستشفى أن استمرار انقطاع الكهرباء يعرّض حياة المرضى للخطر، خصوصا في أقسام العناية المركزة والأطفال والعمليات الجراحية، داعية المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية للتدخل الفوري وضغط الاحتلال للسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
 
 


