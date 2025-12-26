انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات بسبب نفاد الوقود

وأفادت مصادر طبية في المستشفى، بأن المولدات توقفت عن العمل بالكامل بعد استهلاك آخر كميات الوقود المتاحة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أقسام المستشفى باستثناء الخدمات التي تعتمد على بطاريات احتياطية محدودة، في وقت تتزايد فيه احتياجات المرضى الوافدين وذوي الحالات الحرجة.
وأكدت إدارة المستشفى أن استمرار انقطاع الكهرباء يعرّض حياة المرضى للخطر، خصوصا في أقسام العناية المركزة والأطفال والعمليات الجراحية، داعية المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية للتدخل الفوري وضغط الاحتلال للسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
-
أخبار متعلقة
-
غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة في قطاع غزة
-
إصابة رضيعة فلسطينية بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية
-
هيئة الأسرى: منظومة إسرائيلية متكاملة تقوم على جرائم التعذيب الممنهج بحق الأسرى
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في غزة
-
تفاهمات بين أميركا والوسطاء لفتح معبر رفح
-
الاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتحام في الضفة والقدس
-
الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"
-
إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة بقداس منتصف الليل ببيت لحم