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انقطاع الكهرباء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الخميس، 05-09-2024 11:57 م
الوكيل الإخباري-   انقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية إثر تدمير الجيش الإسرائيلي لبعض شبكات وخطوط الكهرباء هناك.اضافة اعلان


وفي وقت سابق اليوم، استنكرت شركة توزيع كهرباء الشمال الاعتداء الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على مقر فرع الشركة وآلياتها في جنين.
 
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