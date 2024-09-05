انقطاع الكهرباء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

11:57 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702097 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية إثر تدمير الجيش الإسرائيلي لبعض شبكات وخطوط الكهرباء هناك. اضافة اعلان





وفي وقت سابق اليوم، استنكرت شركة توزيع كهرباء الشمال الاعتداء الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على مقر فرع الشركة وآلياتها في جنين.