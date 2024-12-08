انقطاع الكهرباء في مستشفى كمال عدوان

وأضاف البرش: "نحن في انتظار الإعلان عن وفاة الأطفال والمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى، بعد استهداف المولدات الكهربائية".
من جانبه، قال مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، إن المستشفى يتعرض "لوابل من القذائف المباشرة من جميع الاتجاهات".
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