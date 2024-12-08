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انقطاع الكهرباء في مستشفى كمال عدوان

نيران مشتعلة في مرافق مستشفى كمال عدوان
ارشيفية
الأحد، 08-12-2024 12:10 ص
الوكيل الإخباري-   قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، السبت، إن التيار الكهربائي في مستشفى كمال عدوان انقطع؛ بسبب إشعال النار في المولدات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأضاف البرش: "نحن في انتظار الإعلان عن وفاة الأطفال والمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى، بعد استهداف المولدات الكهربائية".

من جانبه، قال مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، إن المستشفى يتعرض "لوابل من القذائف المباشرة من جميع الاتجاهات".
 
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