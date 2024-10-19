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انقطاع كامل لخدمات الانترنت شمال قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 12:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، ظهر اليوم السبت، انقطاع كامل لخدمات الانترنت في محافظة شمال قطاع غزة، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل.اضافة اعلان


وأفادت الشركة، بأن الانقطاعات شملت أغلب مناطق شمال غزة، حيث سبق ذلك انقطاعات متفرقة، قبل أن يُفصل بالكامل، لافتا الى أن طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع، أو مناطق واسعة منه، جراء القصف المكثف الذي طال البنية التحتية لشبكة الاتصالات، أو نتيجة نفاد الوقود.

وسبق لشركة "بالتل" أن أعلنت عن استشهاد عدد من موظفيها أثناء عملهم على إعادة الاتصالات للمواطنين في القطاع.

وبسبب قطع خدمات الانترنت في الشمال، يواجه الصحفيون صعوبة بالغة في تغطية التطورات الميدانية في ظل العدوان المتواصل.

وفا
 
gnews

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