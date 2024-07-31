ايران: هنية كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697980 الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية ان اغتيال إسماعيل هنية وقع حوالي الثانية صباحا وكان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران اقرأ أيضاً هيئة البث الإسرائيلية: هنية استهدف بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران إيران تتوعد.. دماء هنية لن تذهب هدرا آخر فيديو لإسماعيل هنية قبل اغتياله-شاهد مستشار هنية: ما جرى استهداف مباشر وإيران ستعلن عن تفاصيله أول تعليق من الحوثيين بعد استشهاد إسماعيل هنية عباس يدين اغتيال هنية كيف تم اغتيال الشهيد اسماعيل هنية؟ نتنياهو يوجّه بعدم التعليق على اغتيال هنية دعوات للإضراب العام والتظاهر بفلسطين