ايران: وقف إطلاق النار في غزة قد يرجئ الرد على إسرائيل

وقال المسؤولون الإيرانيون الـ3، إنّ الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة "قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل بسبب اغتيال هنية"
أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، قال إنّ "بلاده وحلفاء لها مثل حزب الله، سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات".
ولم تذكر المصادر المدة التي تعطيها إيران لإحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد.
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