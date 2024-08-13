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ايران: وقف إطلاق النار في غزة قد يرجئ الرد على إسرائيل

علم ايران
علم ايران




 

الثلاثاء، 13-08-2024 03:28 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة رويترز، عن 3 مصادر إيرانية أن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل بسبب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على أراضيها هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع.

وقال المسؤولون الإيرانيون الـ3، إنّ الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة "قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل بسبب اغتيال هنية"

أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، قال إنّ "بلاده وحلفاء لها مثل حزب الله، سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات".
ولم تذكر المصادر المدة التي تعطيها إيران لإحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد.
gnews

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