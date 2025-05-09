ايغلاند يناشد قادة أوروبا حماية سكان الضفة الغربية من الاحتلال

الوكيل الإخباري- ناشد الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، ايان ايغلاند اليوم الجمعة، قادة الدول الأوروبية للتدخل لحماية سكان الضفة الغربية من الهجمة الإسرائيلية عليهم والتي دمرت منازلهم ومزارعهم.

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ونشر ايغلاند صورة مع النداء، قال فيها "أيها القادة في المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وأيرلندا، وكندا، وبلجيكا، انظروا إلى الصورة أدناه: هكذا تُدمر قوات الاحتلال الإسرائيلي مشاريعكم الإغاثية في الضفة الغربية الفلسطينية".