ايغلاند يناشد قادة أوروبا حماية سكان الضفة الغربية من الاحتلال

ونشر ايغلاند صورة مع النداء، قال فيها "أيها القادة في المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وأيرلندا، وكندا، وبلجيكا، انظروا إلى الصورة أدناه: هكذا تُدمر قوات الاحتلال الإسرائيلي مشاريعكم الإغاثية في الضفة الغربية الفلسطينية".
وقال، إن منظمات الإغاثة في "اتحاد حماية الضفة الغربية" وثقت تدميرًا ممنهجًا للمنازل والخدمات الحيوية، بما في ذلك الآبار، والمشاريع الزراعية، والألواح الشمسية، مشيرًا إلى أنه وفي قرية خلة الثابت، جنوب تلال الخليل، دُمّر 95 بالمئة من الممتلكات المدنية والبنية التحتية، ولقد مُحيت القرية بأكملها.
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