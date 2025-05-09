الجمعة 2025-05-09 06:51 م
 

ايغلاند يناشد قادة أوروبا حماية سكان الضفة الغربية من الاحتلال

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
 
الجمعة، 09-05-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري-    ناشد الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، ايان ايغلاند اليوم الجمعة، قادة الدول الأوروبية للتدخل لحماية سكان الضفة الغربية من الهجمة الإسرائيلية عليهم والتي دمرت منازلهم ومزارعهم.

اضافة اعلان


ونشر ايغلاند صورة مع النداء، قال فيها "أيها القادة في المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وأيرلندا، وكندا، وبلجيكا، انظروا إلى الصورة أدناه: هكذا تُدمر قوات الاحتلال الإسرائيلي مشاريعكم الإغاثية في الضفة الغربية الفلسطينية".


وقال، إن منظمات الإغاثة في "اتحاد حماية الضفة الغربية" وثقت تدميرًا ممنهجًا للمنازل والخدمات الحيوية، بما في ذلك الآبار، والمشاريع الزراعية، والألواح الشمسية، مشيرًا إلى أنه وفي قرية خلة الثابت، جنوب تلال الخليل، دُمّر 95 بالمئة من الممتلكات المدنية والبنية التحتية، ولقد مُحيت القرية بأكملها.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية بيان صادر عن أبناء حيّ الطفايلة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية الصحفيين" ترفض المزاعم الكاذبة التي بثها موقع إلكتروني يُدار من لندن

نقود

اقتصاد محلي الحكومة تستدين 215 مليون دولار عبر طرح سندات بالدولار الأميركي

ذهب

أسواق ومال الذهب يرتفع بفضل عمليات شراء مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس

طائرة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

أخبار محلية الأردن.. المساعدات للقطاع التزام إنساني لا يقايض بالمال

اثار جرش

أخبار محلية حركة سياحية نشطة في محافظة جرش



 
 





الأكثر مشاهدة