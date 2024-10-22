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بؤرة استعمارية جديدة على أراضي الفلسطينيين جنوب سلفيت

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 22-10-2024 03:52 م
الوكيل الإخباري-  أقام مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فرخة جنوب غرب سلفيت.اضافة اعلان


وقال رئيس المجلس القروي في فرخة مصطفى حماد: إن المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرعوا بإقامة بؤرة استعمارية جديدة في منطقة الباطن غرب قرية فرخة، حيث نقلوا مواد بناء و"كرفانات" إلى المكان.

وأفاد بأن هذه البؤرة هي امتداد لمستعمرة "أرئيل" التي قد تمتد على مساحة تقارب 1250 دونما.

وأوضح حماد: "يحيط بالمنطقة المصادرة ما يقارب 800 دونم مزروعة بأشجار الزيتون، ونبع مياه يزود القرية بما نسبته 40% من استهلاك الفلسطينيين، كما تحتوي المنطقة على تجمع بدوي يواجه خطر الترحيل القسري".

وفا
 
gnews

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