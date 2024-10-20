بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في الخليل

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، إن مجموعة مستوطنين مسلحين من مستوطنات "سوسيا، وبني حيفر، وكريات أربع"، نصبوا كرفانا وخيمة كبيرة تزيد مساحتها على 300 متر مربع، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال، على أراضي الفلسطينيين في منطقة "خلة الفرن" التابعة لقرية بيرين.
وأضاف أن المستوطنين قاموا وتحت حماية قوات الاحتلال بنقل أعداد كبيرة من الأغنام إلى الخيمة، معربا عن تخوفه من ان تكون هذه الخطوة مقدمة للاستيلاء على تلك المنطقة وتحويلها الى مزارع للمستوطنين .
وأوضح أن هذا الاعتداء يأتي ضمن محاولات قوات الاحتلال والمستوطنون المستمرة للسيطرة والاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي القرية، لصالح التوسع الاستيطاني، وبناء بؤر استيطانية جديدة، وإنشاء شبكة من الطرق لربط تلك البؤر والمستوطنات بعضها البعض.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين أقاموا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 29 بؤرة استيطانية تركزت في محافظة الخليل 8 بؤر، ورام الله 6 بؤر، وبيت لحم 4 بؤر، و3 في نابلس، إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستوطنين وربط البؤر بمستوطنات قائمة.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
رغم التنسيق مع الاحتلال .. منظمة "أوكسفام" تشيع 5 من مهندسيها بغزة
-
طقوس تلمودية في الأقصى بعد اقتحام المستوطنين
-
طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تتضمن صورة جثة السنوار
-
الأمم المتحدة: الفلسطينيون بشمال غزة يعانون أهوالا تفوق الوصف
-
"فتح": مجزرة بيت لاهيا تسعى لتطبيق مخطط التهجير لشعبنا
-
الاحتلال يعترف بمقتل جنديين في غزة
-
لماذا يضع الاحتلال القبة الحديدية قرب البلدات العربية؟
-
"الأورومتوسطي" يطالب بإعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة