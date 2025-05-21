الأربعاء 2025-05-21 01:58 م
 

بابا الفاتيكان يدعو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر
 
الأربعاء، 21-05-2025 01:30 م
الوكيل الإخباري- دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأربعاء، إسرائيل الى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفاً الوضع هناك بأنه "أكثر إثارة للقلق والحزن".اضافة اعلان


وبحسب وكالة"رويترز"، قال البابا، في عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "أجدد مناشدتي، السماح بدخول المساعدات العادلة للقطاع وإنهاء الأعمال القتالية. الثمن الباهظ يدفعه الأطفال والعجائز والمرضى".

بترا
 
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