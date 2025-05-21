بابا الفاتيكان يدعو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وبحسب وكالة"رويترز"، قال البابا، في عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "أجدد مناشدتي، السماح بدخول المساعدات العادلة للقطاع وإنهاء الأعمال القتالية. الثمن الباهظ يدفعه الأطفال والعجائز والمرضى".
بترا
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