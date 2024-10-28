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باكستان تساند فلسطين وتفتح أبوابها أمام طلبتها لاستكمال تعليمهم

طلبة من غزة في باكستان
طلبة من غزة في باكستان
الإثنين، 28-10-2024 12:30 م
الوكيل الإخباري-  "أنتم أخوة لنا.. هذا البيت بيتكم.. باكستان بيتكم إن شاء الله.. قلبي مفتوح لكم في أي وقت... أنتم لستم ضيوفا أنتم أخوة لنا، وباكستان بيتكم وبيتنا"، بهذه الكلمات رحب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، بالطلبة الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ضمن منحة لاستكمال تخصصاتهم في الطب البشري وطب الأسنان في الجامعات الباكستانية.اضافة اعلان


ووصل إلى باكستان خلال الأيام الأخيرة، 153 طالبا وطالبة من طلبة الطب البشري وطب الأسنان ممن استطاعوا الخروج من قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك لاستكمال تعليمهم وتخصصاتهم في الجامعات الباكستانية.

سفير دولة فلسطين لدى باكستان زهير دار زيد، أكد أن أهمية تلك المنح تنبع من أن الكوادر الطبية في قطاع غزة تعرضت كباقي أبناء شعبنا إلى إبادة جماعية.

وأوضح أنه تم طرح هذه المبادرة من مؤسسات مختلفة حول العالم وجامعات فلسطينية في قطاع غزة، بعد توقف التعليم بسبب تدمير الجامعات، وأن بعض الطلبة ممن أنهوا السنة الرابعة أو الخامسة من دراستهم تبقى لهم الجزء العملي في التخصص، وهؤلاء هم من تم استيعابهم ضمن المنحة الباكستانية، وأن طلبة آخرين قد تم استيعابهم بدول أخرى، وأن الطلبة سيستكملون ما تبقى لهم، أما الامتحانات فستكون من جامعاتهم الأصلية في قطاع غزة.

وفا
 
gnews

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