بايدن: إطلاق سراح 3 محتجزين في غزة كل 7 أيام

11:44 م

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الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن آلية إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، في إطار صفقة التبادل. اضافة اعلان





وقال بايدن في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي X إنه من المقرر إطلاق سراح 3 محتجزين كل 7 أيام، بما ذلك أمريكيان على الأقل في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة وتبادل الاسرى والمحتجزين.



ويسبق ذلك بحسب الرئيس الذي تنتهي ولايته الليلة، أنّ حماس ستطلق سراح 4 إسرائيليات خلال 7 أيام.



وسلمت كتائب القسام مساء اليوم الأحد، 3 محتجزات اسرائيليات للصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ليعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلمهن بالفعل ونقلهن بطائرة إلى المستشفى لإجراء فحوصات حول صحتهن.