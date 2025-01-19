بايدن: إطلاق سراح 3 محتجزين في غزة كل 7 أيام

وقال بايدن في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي X إنه من المقرر إطلاق سراح 3 محتجزين كل 7 أيام، بما ذلك أمريكيان على الأقل في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة وتبادل الاسرى والمحتجزين.
ويسبق ذلك بحسب الرئيس الذي تنتهي ولايته الليلة، أنّ حماس ستطلق سراح 4 إسرائيليات خلال 7 أيام.
وسلمت كتائب القسام مساء اليوم الأحد، 3 محتجزات اسرائيليات للصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ليعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلمهن بالفعل ونقلهن بطائرة إلى المستشفى لإجراء فحوصات حول صحتهن.
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