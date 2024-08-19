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بايدن: التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة ما زال ممكنا

بايدن
بايدن
الإثنين، 19-08-2024 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأحد، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زال ممكنا، على الرغم من تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس الاتهام بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق في مستهل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.

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وبحسب واشنطن تايمز، قال بايدن في لقاء صحفي، بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد، إن المحادثات لا تزال جارية و"نحن لن نستسلم"، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق "ما زال ممكنا".

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