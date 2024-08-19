بايدن: التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة ما زال ممكنا

الوكيل الإخباري- - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأحد، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زال ممكنا، على الرغم من تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس الاتهام بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق في مستهل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.

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