بايدن: التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة ما زال ممكنا

وبحسب واشنطن تايمز، قال بايدن في لقاء صحفي، بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد، إن المحادثات لا تزال جارية و"نحن لن نستسلم"، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق "ما زال ممكنا".
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