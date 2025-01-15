بايدن: المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 6 أسابيع

وبين ان "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي".
وتابع "الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية".
وبين انه سيتم الإفراج عن "رهائن" أميريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق.
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