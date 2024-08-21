بايدن سيتصل بنتنياهو الأربعاء بشأن وقف إطلاق النار بغزة

10:00 م

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الوكيل الإخباري- يتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، محوره مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد مصدر متابع لهذا الملف. اضافة اعلان





وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته، إن "الرئيس بايدن سيتحدث إلى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم"، مضيفا أن البيت الأبيض سيدلي بإحاطة بعد الاتصال.