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بايدن سيتصل بنتنياهو الأربعاء بشأن وقف إطلاق النار بغزة

جو بايدن
جو بايدن
الأربعاء، 21-08-2024 10:00 م
الوكيل الإخباري-    يتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، محوره مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد مصدر متابع لهذا الملف.اضافة اعلان


وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته، إن "الرئيس بايدن سيتحدث إلى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم"، مضيفا أن البيت الأبيض سيدلي بإحاطة بعد الاتصال.
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