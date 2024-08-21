بايدن سيتصل بنتنياهو الأربعاء بشأن وقف إطلاق النار بغزة

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته، إن "الرئيس بايدن سيتحدث إلى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم"، مضيفا أن البيت الأبيض سيدلي بإحاطة بعد الاتصال.
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