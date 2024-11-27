 
الأربعاء 2024-11-27 04:05 م
 

بايدن: نعمل على إنهاء الحرب في غزة دون سلطة لحماس

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الأربعاء، 27-11-2024 03:55 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن واشنطن ستبذل جهدا مع الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة".اضافة اعلان


وكتب بايدن على منصة إكس: "خلال الأيام المقبلة، ستبذل أمريكا جهدا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ستبدأ مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة يوم الأربعاء.

وقال سوليفان في مقابلة مع قناة إم.إس.إن.بي.سي "الرئيس بايدن يعتزم بدء هذا العمل اليوم من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وفاعلين آخرين في المنطقة".

يأتي ذلك بعد ساعات من سريان الهدنة التي أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إليها ليل الثلاثاء، اعتبارا من الرابعة فجرا بتوقيت لبنان، ويفترض أن تضع حدا لنزاع بدأ في الثامن من تشرين أكتوبر 2023 غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية.

سكاي نيوز
 
gnews

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