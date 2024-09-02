بايدن وهاريس يبحثان مع فريق التفاوض إطلاق سراح من تبقى من الأسرى

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن وهاريس سيبحثان مع فريق التفاوض الدفع نحو اتفاق يضمن إطلاق سراح من تبقى من الأسرى المحتجزين.
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