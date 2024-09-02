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بايدن وهاريس يبحثان مع فريق التفاوض إطلاق سراح من تبقى من الأسرى

بايدن وهاريس
بايدن وهاريس
الإثنين، 02-09-2024 07:23 ص

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس سيلتقيان اليوم الاثنين مع فريق التفاوض الأميركي عقب مقتل الأسير الأميركي الذي كان محتجزا في غزة.

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وأضاف البيت الأبيض أن بايدن وهاريس سيبحثان مع فريق التفاوض الدفع نحو اتفاق يضمن إطلاق سراح من تبقى من الأسرى المحتجزين.

 
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