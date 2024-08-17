بايدن يسعى للتوصل لاتفاق بشأن غزة نهاية الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- افاد موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين أميركيين ان بايدن يسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وإطلاق سراح الأسرى نهاية الأسبوع المقبل.



وأضاف ان بايدن يحاول ردع إيران وحزب الله عن شن هجوم على إسرائيل يقوض التوصل إلى اتفاق في غزة.