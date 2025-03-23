بدء اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة

الوكيل الإخباري- بدأ مساء الأحد في العاصمة المصرية، القاهرة، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة وذلك مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

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