الأحد 2025-03-23 09:02 م
 

بدء اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة

قالت الأمم المتحدة الخميس، إن استمرار العنف في قطاع غزة يجعل عودة المحتجزين المتبقين هناك هدفا صعبا. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري، إن العودة إلى الأعمال العدائي
غزة
 
الأحد، 23-03-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-   بدأ مساء الأحد في العاصمة المصرية، القاهرة، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة وذلك مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

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ويعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية كل من الأردن، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ووزير خارجية مملكة البحرين ووزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 
 
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