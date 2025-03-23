بدء اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة

ويعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية كل من الأردن، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ووزير خارجية مملكة البحرين ووزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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