بدء الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم وتوقع اكتماله اليوم

وكان انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم هو أحد الشروط التي وضعتها المقاومة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى .
وكالات
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