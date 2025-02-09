بدء الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم وتوقع اكتماله اليوم

08:42 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من محور نتساريم في غزة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكتمل الانسحاب خلال اليوم. اضافة اعلان





وكان انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم هو أحد الشروط التي وضعتها المقاومة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى .



وكالات



