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بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة غزة باستثناء الشمال

غزة
غزة
السبت، 02-11-2024 05:57 م
الوكيل الإخباري-    بدأت، السبت، المرحلة الثالثة من الجولة الثانية، ضمن الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "تحت سن 10 سنوات" في مدينة غزة، باستثناء شمال القطاع الذي يشهد إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 29 يوما.اضافة اعلان


وبدأ مئات الأطفال بالتوجه إلى مراكز التطعيم بمناطق مختلفة بمدينة غزة، لتلقي الجرعة الثانية من التطعيم.
 
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