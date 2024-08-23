بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال نهاية آب بغزة

وأوضحت، أنها أنهت الخطة الوطنية للتطعيم، إذ شملت الخطة فرز الطواقم الطبية اللازمة، وتحديد نقاط مراكز التطعيم، والانتهاء من عملية التدريب وبالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف وجميع المؤسسات المحلية والدولية.
وشددت، على أنها تستهدف من خلال هذه الحملة تطعيم جميع الأطفال تحت سن عشرة سنوات .
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