بدء سريان قرار وقف اطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- يبدأ اليوم في تمام الساعة الـ 8:30 سريان قرار وقف اطلاق النار في قطاع غزة بعد أكثر من 460 يوما من الحرب المستعرة التي خاضتها سلطات الاحتلال .



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان مسبق إنه "بناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني بالتوقيت المحلي في غزة".



وأضاف "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".



ويأتي ذلك بعد تأكيد هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء.





ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد.



وعقب مصادقة الكابينت على الاتفاق، نشرت وزارة العدل قائمة بأسماء 95 أسيرا فلسطينيا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد، مقابل 3 من الأسيرات الإسرائيليات في غزة، وفقا لما نشره الإعلام الإسرائيلي.



وتتكون الصفقة من 3 مراحل، الأولى تستمر 6 أسابيع، وستشهد إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا و735 أسيرا فلسطينيا. كما سيتم إطلاق سراح المحتجزين الأجانب، بمن فيهم الأميركيون.

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