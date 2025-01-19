بدء سريان قرار وقف اطلاق النار في غزة

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان مسبق إنه "بناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني بالتوقيت المحلي في غزة".
وأضاف "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".
ويأتي ذلك بعد تأكيد هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد.
وعقب مصادقة الكابينت على الاتفاق، نشرت وزارة العدل قائمة بأسماء 95 أسيرا فلسطينيا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد، مقابل 3 من الأسيرات الإسرائيليات في غزة، وفقا لما نشره الإعلام الإسرائيلي.
وتتكون الصفقة من 3 مراحل، الأولى تستمر 6 أسابيع، وستشهد إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا و735 أسيرا فلسطينيا. كما سيتم إطلاق سراح المحتجزين الأجانب، بمن فيهم الأميركيون.
وفي اليوم الأول سيتم إطلاق سراح 3 محتجزات إسرائيليات، وفقا لمسؤولين أميركيين، كما أنه من المقرر إطلاق سراح 95 أسيرا فلسطينيا يوم الأحد ابتداء من الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي في غزة، حسبما ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية.
ولا تزال حماس تحتجز 94 شخصا، وفقا للحكومة الإسرائيلية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى.
ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن جميع المحتجزين، باستثناء 10 من أصل 94، إسرائيليون أو مزدوجو الجنسية، في حين أن 8 من تايلاند، وواحد من نيبال، وواحد من تنزانيا.
وستبدأ المفاوضات للمرحلتين الثانية والثالثة من وقف إطلاق النار في اليوم الـ16 من تنفيذ الاتفاق، وفقا لمسؤول إسرائيلي. وسيتم إنشاء غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، ستضم ممثلين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، وفقا لما ذكرته صحيفة القاهرة نيوز، نقلا عن مسؤول مصري كبير.
ووفقًا لمصادر أمنية فلسطينية تحدثت لوكالة الأناضول التركية للأنباء، وكذلك إعلانات إسرائيلية، ستكون أبرز تفاصيل يوم الأحد كما يلي:
بحلول الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي -في البلاد- (6:30 ت.غ)، انسحاب إسرائيلي خارج المناطق السكنية:
سيكون الجيش الإسرائيلي قد أنهى الانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مدينة رفح جنوبي غزة، وشمال القطاع، باتجاه المناطق الحدودية بغزة الواقعة شمالًا وشرقًا، حيث سيظل متواجدًا بها بعمق 700 متر.
وسيزيد العمق الذي يتواجد به الجيش داخل غزة إلى 1100 متر من الحدود بعدد من النقاط، هي: معبر إيرز، وبلدة بيت لاهيا شمالًا (حدود مع إسرائيل)، وشرق دوار الكويت، وشمال محور "نستاريم"، ومعبر "كسوفيم" بين وسط القطاع وجنوبه.
كما سيبقى الجيش الإسرائيلي متمركزًا بمنطقتي محور "نتساريم" وسط القطاع، وممر "فيلادلفيا" بجنوبه. ويمنع الاقتراب من محور فيلادلفيا لمسافة تقدر بنحو 700 متر.
توقف حركة الطيران العسكري:
سيتم تعليق حركة الطيران العسكري الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة.
عودة جزئية للنازحين:
سيُسمح للنازحين بالعودة إلى مدينة رفح باستثناء المناطق الحدودية (محور فيلادلفيا جنوبًا). في حين يُسمح للنازحين الذين غادروا محافظة شمال القطاع باتجاه محافظة غزة بالعودة إلى مناطقهم، بينما يظل النازحون الذين لجؤوا إلى جنوب القطاع ممنوعين من العودة إلى مناطقهم الأصلية في الشمال في الوقت الحالي.
ووفق تحذيرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يُمنع الفلسطينيون من التنقل عبر محور نتساريم في وسط القطاع، وفيلادلفيا جنوبًا، بالإضافة إلى المناطق الحدودية على طول القطاع والساحل.
تدفق المساعدات الإنسانية:
ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق عبر معبر رفح بصورة أساسية إلى غزة بمعدل 600 شاحنة يوميًا لتلبية احتياجات السكان المتضررين، والتي تشمل مواد غذائية ومعدات لوجستية وإغاثية.
وكانت قد أعلنت الدوحة، مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده اليوم الأحد.
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