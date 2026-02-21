بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. آلاف الطرود الإماراتية تصل الأسر النازحة بغزة قبل رمضان لتخفيف معاناتهم

وفي إطار النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم خلال هذه الأزمة، قدمت العملية الدفعة الأولى من المساعدات التي وصلت عبر سفينة "صقر الإنسانية".
وقال عضو لجنة العمل الإغاثي في عملية "الفارس الشهم 3" أحمد نصر، إن آلاف الطرود قد تم توزيعها، وتنوعت المساعدات بين المواد الغذائية، والأدوية وخيام الإيواء، مؤكدا أن الجهود الإغاثية الإماراتية متواصلة للتخفيف من معاناة الأسر النازحة، قبل حلول شهر رمضان.
وتشكل هذه المساعدات نقطة فارقة لمعظم المستفيدين، فالعديد من الأسر في هذه المنطقة تحديدا، تواجه شحا حادا في الغذاء، ولا تستطيع تأمين الاحتياجات الأساسية.
ومن جانبها، عبرت الأسر الغزية عن امتنانها العميق لدولة الإمارات، مشيدة باللفتة الإنسانية والجهود المستمرة لدعمهم في هذه الظروف الصعبة.
من الجدير بالذكر، أن الإمارات تعتزم إرسال 4 آلاف طن من المساعدات الغذائية ومواد الإيواء والملابس الشتوية والأدوية والأجهزة الطبية إلى القطاع خلال شهر رمضان، للتخفيف من معاناة أهل القطاع ودعم صمودهم.
-
أخبار متعلقة
-
60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر الحريق بالمخيمات في غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72070 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا وخان يونس
-
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي شرقي مدينة غزة
-
بن غفير يقتحم محيط المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان
-
100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
-
عاجل الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله