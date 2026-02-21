الأحد 2026-02-22 12:02 ص

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. آلاف الطرود الإماراتية تصل الأسر النازحة بغزة قبل رمضان لتخفيف معاناتهم

السبت، 21-02-2026 10:08 م
الوكيل الإخباري-   نجحت عملية "الفارس الشهم 3" في الوصول إلى الأسر النازحة بمخيم شرق جباليا شمال قطاع غزة، حيث تم توزيع أكثر من 6 آلاف طرد على المناطق الأكثر ازدحاما واحتياجا، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.اضافة اعلان


وفي إطار النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم خلال هذه الأزمة، قدمت العملية الدفعة الأولى من المساعدات التي وصلت عبر سفينة "صقر الإنسانية".

وقال عضو لجنة العمل الإغاثي في عملية "الفارس الشهم 3" أحمد نصر، إن آلاف الطرود قد تم توزيعها، وتنوعت المساعدات بين المواد الغذائية، والأدوية وخيام الإيواء، مؤكدا أن الجهود الإغاثية الإماراتية متواصلة للتخفيف من معاناة الأسر النازحة، قبل حلول شهر رمضان.

وتشكل هذه المساعدات نقطة فارقة لمعظم المستفيدين، فالعديد من الأسر في هذه المنطقة تحديدا، تواجه شحا حادا في الغذاء، ولا تستطيع تأمين الاحتياجات الأساسية.

ومن جانبها، عبرت الأسر الغزية عن امتنانها العميق لدولة الإمارات، مشيدة باللفتة الإنسانية والجهود المستمرة لدعمهم في هذه الظروف الصعبة.

من الجدير بالذكر، أن الإمارات تعتزم إرسال 4 آلاف طن من المساعدات الغذائية ومواد الإيواء والملابس الشتوية والأدوية والأجهزة الطبية إلى القطاع خلال شهر رمضان، للتخفيف من معاناة أهل القطاع ودعم صمودهم.
 
 


