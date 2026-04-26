الأحد 2026-04-26 02:14 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"

الأحد، 26-04-2026 01:12 م
الوكيل الإخباري-  وسط ركام التحديات وفي قلب المعاناة، شهدت مدينة دير البلح بقطاع غزة أمس انطلاق فعاليات العرس الجماعي "ثوب الفرح 2"؛ المبادرة الإنسانية النوعية التي ترعاها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3". تأتي هذه الفعالية لتهب الشباب الفلسطيني نافذة للحياة وسط قسوة الحرب، وتغرس بذور البهجة في نفوس أثقلتها الأزمات.اضافة اعلان


في مشهدٍ استثنائي تجاور فيه الدمع مع الابتسام، احتفى 300 عريس وعروس بانطلاق فصل جديد من حياتهم، مدفوعين بأحلام بسيطة وآمال عريضة. وبدعم سخي من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تحول الحفل إلى تظاهرة للصمود الجماعي، تثبت للعالم أن إرادة الحياة في غزة أقوى من كافة الظروف القاسية.

تُجسّد مبادرة "ثوب الفرح 2" صورة حيّة للتكافل، إذ تسعى الإمارات إلى تقديم دعم مادي فعّال للشباب المقبلين على الزواج من خلال توفير مستلزمات الزفاف الأساسية والمساهمة في تغطية تكاليفه، وجاءت هذه المبادرة امتدادًا لنجاح نسختها الأولى، في محاولة للتخفيف من الأعباء المالية المتزايدة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة في غزة، بما يمنح الأزواج الجدد فرصة حقيقية لبدء حياة مستقرة وآمنة.

تتجلى الرؤية الإماراتية في هذا المشروع من خلال استراتيجية إنسانية عميقة تتجاوز الأطر الإغاثية التقليدية؛ فهي لا تكتفي بتقديم الدعم المادي العاجل، بل تسعى بوعيٍ إلى الترميم النفسي والاجتماعي للإنسان الفلسطيني، ومن خلال إحياء قيم الفرح والاستقرار الأسري.

تؤكد الإمارات أن رسالتها تقوم على صناعة الأمل وترسيخ القناعة بأن الحياة تستحق أن تُعاش بكرامة، حتى في أصعب الظروف، مما يجعل من مبادرة "ثوب الفرح" جسراً ممتداً لاستدامة الدعم الاجتماعي وإعادة بناء الروح المعنوية للشباب.

ولتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، اعتمدت عملية "الفارس الشهم 3" معايير محددة في اختيار المستفيدين، بدأت بفتح باب التقديم الإلكتروني، وقد خضعت هذه الطلبات لعمليات فرز وتدقيق دقيقة، وتم قبول 1991 طلباً ممن استوفوا الشروط والمعايير، وخلال القرعة تم اختيار 300 عريس وعروس من مختلف محافظات قطاع غزة.


أطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب.. تعرفوا عليها

طب وصحة أطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب.. تعرفوا عليها

أخبار محلية "البلقاء التطبيقية" تحصل على المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للمناظرات باللغة العربية

أخبار محلية زراعة العقبة تدعو المزارعين لتأمين البرك الزراعية وتلوح بإجراءات قانونية بحق المخالفين

خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟

منوعات خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟

نقابة المهندسين: خطر داهم في منطقة صافوط وإجراءات فورية مطلوبة

أخبار محلية نقابة المهندسين: خطر داهم في منطقة صافوط وإجراءات فورية مطلوبة

فيديو الوكيل “جريمة هزت وجدان الأردنيين”

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تثمن إنجازات كهربة الريف وتدعو لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة

تُعد إضافات متصفح Google Chrome من أبرز الأدوات التي تعزّز تجربة التصفح، إذ توفّر مزايا متعددة تسهّل الاستخدام وتزيد الإنتاجية، إلا أن كثرتها تجعل بعض الخيارات المميزة غير معروفة لدى كثير من المستخدمي

تكنولوجيا إضافات مخفية في Google Chrome قد تغيّر طريقة تصفحك بالكامل



 
 






