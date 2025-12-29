بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. التعاون الإماراتي – الإندونيسي يرفع جاهزية المستشفى العائم للتعامل مع الحالات الحرجة في غزة

08:55 م

الوكيل الإخباري- باشر المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش استقبال الدفعة الخامسة من الفريق الطبي الإندونيسي، والتي تضم عدداً من الأطباء والممرضين في تخصصات متعددة، للعمل إلى جانب الطاقم الطبي الإماراتي ضمن منظومة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في إطار عملية "الفارس الشهم 3".





ولتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير، يتعاون الفريق الإندونيسي مع الكوادر الطبية الإماراتية بما يضمن رفع جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، وتوسيع نطاق التخصصات المتاحة للمرضى والمصابين.



فيما يختص أعضاء الدفعة الجديدة من الفريق الطبي الإندونيسي في مجالات العظام، والجراحة، والتخدير، والطب الباطني، والتصوير الإشعاعي، بما يدعم قدرات المستشفى في استقبال الحالات المختلفة وتقديم الرعاية اللازمة لها.



وتأتي مشاركة الكوادر الطبية الإندونيسية تأكيداً على عمق العلاقات الإماراتية–الإندونيسية، وامتداداً للتعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس التزام البلدين بدعم الجهود الطبية الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.



ومنذ افتتاح المستشفى الإماراتي العائم بالعريش في 23 فبراير 2024، يواصل المستشفى أداء دوره الإنساني ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال علاج المرضى والجرحى الفلسطينيين وإيواء مرافقيهم، حيث يضم 100 سرير للمرضى و100 سرير لمرافقيهم، إضافة إلى غرف عمليات مجهزة، ووحدات عناية مركزة، وأقسام أشعة ومختبرات.



ومنذ تدشين خدماته العلاجية، قدّم المستشفى أكثر من 12,000 خدمة علاجية، وأجرى أكثر من 5,200 عملية جراحية، وقدّم أكثر من 6,500 جلسة علاج طبيعي، إلى جانب تركيب 26 طرفاً صناعياً للمرضى من قطاع غزة.

