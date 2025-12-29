الإثنين 2025-12-29 10:52 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. التعاون الإماراتي – الإندونيسي يرفع جاهزية المستشفى العائم للتعامل مع الحالات الحرجة في غزة

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. التعاون الإماراتي – الإندونيسي يرفع جاهزية المستشفى العائم للتعامل مع الحالات الحرجة في غزة
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. التعاون الإماراتي – الإندونيسي يرفع جاهزية المستشفى العائم للتعامل مع الحالات الحرجة في غزة
الإثنين، 29-12-2025 08:55 م
الوكيل الإخباري-   باشر المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش استقبال الدفعة الخامسة من الفريق الطبي الإندونيسي، والتي تضم عدداً من الأطباء والممرضين في تخصصات متعددة، للعمل إلى جانب الطاقم الطبي الإماراتي ضمن منظومة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في إطار عملية "الفارس الشهم 3".اضافة اعلان


ولتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير، يتعاون الفريق الإندونيسي مع الكوادر الطبية الإماراتية بما يضمن رفع جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، وتوسيع نطاق التخصصات المتاحة للمرضى والمصابين.

فيما يختص أعضاء الدفعة الجديدة من الفريق الطبي الإندونيسي في مجالات العظام، والجراحة، والتخدير، والطب الباطني، والتصوير الإشعاعي، بما يدعم قدرات المستشفى في استقبال الحالات المختلفة وتقديم الرعاية اللازمة لها.

وتأتي مشاركة الكوادر الطبية الإندونيسية تأكيداً على عمق العلاقات الإماراتية–الإندونيسية، وامتداداً للتعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس التزام البلدين بدعم الجهود الطبية الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

ومنذ افتتاح المستشفى الإماراتي العائم بالعريش في 23 فبراير 2024، يواصل المستشفى أداء دوره الإنساني ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال علاج المرضى والجرحى الفلسطينيين وإيواء مرافقيهم، حيث يضم 100 سرير للمرضى و100 سرير لمرافقيهم، إضافة إلى غرف عمليات مجهزة، ووحدات عناية مركزة، وأقسام أشعة ومختبرات.

ومنذ تدشين خدماته العلاجية، قدّم المستشفى أكثر من 12,000 خدمة علاجية، وأجرى أكثر من 5,200 عملية جراحية، وقدّم أكثر من 6,500 جلسة علاج طبيعي، إلى جانب تركيب 26 طرفاً صناعياً للمرضى من قطاع غزة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة 4 أطعمة "مفيدة" قد تلحق الضرر بصحتك من حيث لا تدري

إغلاق كامل لطريق وادي عربة بسبب انجراف وانهيار الطريق في منطقة صرح الشهيد

أخبار محلية إغلاق كامل لطريق وادي عربة بسبب انجراف وانهيار الطريق في منطقة صرح الشهيد

محافظة جرش تخصص 69 مركز إيواء لمواجهة الحالات الطارئة

أخبار محلية محافظة جرش تخصص 69 مركز إيواء لمواجهة الحالات الطارئة

إعادة فتح طريق وادي شعيب بعد انهيارات الأتربة والحجارة

أخبار محلية إعادة فتح طريق وادي شعيب بعد انهيارات الأتربة والحجارة

ل

أخبار محلية مياه الأمطار تدهم عدد من البيوت.. والدفاع المدني يعمل على شفطها

مدارس تعلن تعليق الدوام غداً وأخرى تؤجله

أخبار محلية مدارس تعلن تعليق الدوام غداً وأخرى تؤجله

ل

عربي ودولي ترامب: آمل الوصول للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة "بسرعة كبيرة"

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية



 






الأكثر مشاهدة